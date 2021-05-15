Танцівниця Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників ніжними кадрами з чоловіком і дітьми

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася ніжними чорно-білими фотографіями, на яких зображена зі своїми рідними. Ці знімки вона приурочила до свята - Дня сім'ї, який відзначають у багатьох країнах 15 травня.

На кількох нових фото Ілона виконує перед чоловіком чуттєвий танець, а він в цей час милується нею, тримаючи на руках маленького сина. На ще кількох знімках в іншій локації вони з чоловіком і дітьми красиво позують фотографу, обіймаючись і притискаючи до себе дітей. На останньому фото в цій добірці Гвоздьова показала ще й батьків на спільному фото всього сімейства. На жаль, тато хореографа вже помер, але на знімку він мило посміхається в камеру.

У підписі до публікації Ілона трепетно привітала своїх шанувальників з Днем сім'ї. "З Днем сім'ї вітаю всіх, всіх, всіх. Дорогі мої, любіть, будьте коханими, одружуйтеся, виходьте заміж, народжуйте дітей, живіть в кайф і будьте завжди прикладом для наслідування, мотивуйте себе і оточуючих бути кращою версією себе... Випромінюйте добро, світло і посміхайтеся завжди у відповідь. Люблю, ціную і дорожу мої рідні", - написала Гвоздьова.

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