Ресторатор, суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво анонсував телеглядачам неймовірне кулінарне творіння

Ектор Хіменес-Браво вже багато років живе в Україні, де заробив велику популярність, пише Politeka.net. Суддя " Майстер Шеф "задіяний в зйомках на ТБ, а також веде власні акаунти на Ютубі і в"Тік ток". Кулінар-професіонал ділиться секретами приготування різних страв, а також записує багато розважальних роликів.

Цього разу ресторатор опублікував пост у своєму акаунті в Instagram і анонсував приготування морозної страви з льоду на проекті "Майстер Шеф" сьогодні, 15 травня, ввечері.

"Морозне блюдо з льоду 🧊 Включайте СТБ о 19: 00 і дивіться, як професіонали впораються з нашим новим завданням", - запропонував Хіменес-Браво.

Фолловери не втрималися і засипали схвальними коментарями кулінара-професіонала:

"50 Відтінків Ектора😂 ", "Супер👍 🏻❤️...Завжди дивлюся з великим задоволенням Майстер Шеф❤️🔥🔥🔥🔥👍🏻😉💥💥💥💥💥💥💥💥 ", " Тік-струм у вас супе😂...Завжди дивлюся і дуже сміюся ... Добре❤️�🔥🔥� ", "Ути - шляхи😂 ", " Скільки емоцій 🤗❤️❤️❤️", "Пора придумати конкурс, в якому учасники готуватимуть для домашніх вихованців", - написали користувачі Мережі.

Раніше Хіменес-Браво поділився добіркою улюблених фільмів, які вразили його в цьому році - "Innocent", "засланець з космосу", "Люпен".

Нагадавши, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" здивував домашніми кадрами з Ольгою Фреймут.

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