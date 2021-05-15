Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе, зізнавшись у коханні

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала дуже успішною українською спортсменкою. Красуня завоювала безліч медалей на міжнародних змаганнях і не збирається зупинятися. Зірка активно веде Instagram, де постійно публікує фото зі своїх тренувань, пропагуючи спорт.

Цей раз не став винятком. Марина опублікувала фото, на якому була в світлому міні-бікіні і окулярах. Дівчина стояла біля басейну, демонструючи розкішну фігуру.

"Полюбилося мені плавання і ці окуляри",-написала Бех-Романчук під фото.

На другому сторі Марина показала відразу чотири фото в тому-ж купальнику. Красуня з усіх боків продемонструвала свою спортивну форму і навіть зону бікіні.

Фанати не змогли поставити лайки і написати коментарі, адже фотографії були викинуті в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала спекотне тренування на природі і захопила фігурою.

Марина Бех-Романчук показала, як проходять її тренування на природі. Дівчина будувала стрибки, демонструючи результат наполегливих занять.

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