Італійська внучка судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик поділилася кадром з відпочинку

Актриса прославилася різними ролями в серіалі, а також своїм талантом в ролі актриси театру. Не так давно вперше за довгий час після карантину зірка показала, як готувалася до виступу на сцені, від чого так розхвилювалася, що мало не забула слова і заново все вивчала за лаштунками.

Зараз же Анна, судячи з нового фото, опублікованого в соціальній мережі Instagram, добре проводить час на відпочинку. Сафрончик змінила строгий стиль на літній і невимушений. З напоєм в руках і позитивною посмішкою, актриса позувала прямо біля басейну.

Для відпочинку знаменитість вибрала лавандову сукню-сорочку з прозорими мереживними вставками.

"Доброго ранку😃 🌸 😄", - написала Анна.

Фанати поспішили відповісти:

"Розслаблююча красива💙 💙; і тобі Доброго ранку 😍 .. чудово �🄍� .. 😘; Bonjour 🌞; Чудово🌼🐞; гарна ❤; прохолодна красуня; Чудова Ганна, який клас 🌹🌹; Чудово більше, ніж сонце❤️; Красиві ноги🔥; Завжди шикарно 😍; Чудово; Які красиві ніжки 😍; Яка чашка».

Нагадаємо, Сафрончик вже давно живе в Італії. Дівчина давно стала відомою актрисою, побудувавши успішну кар'єру. Зірка не забуває і про соціальні мережі, де публікує часто нові фото.

Раніше Анна здалася в шортиках і блузі. Дівчина в руці тримала книгу, сміючись і демонструючи розкішну посмішку.

"Що може бути краще красивою сауни для омолодження шкіри і виведення токсинів ?! ... і відразу після цього розслабтеся з хорошою книгою! Всім щасливої суботи", - написала дівчина під фото.

Нагадавши, 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" захопила зовнішністю в молодіжному образі

А ще Politeka писала, що внучка Чапкіса в мереживній білизні показала свою красу крупним планом

Також Politeka повідомляла, що 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками» збентежила шанувальників своїм виглядом