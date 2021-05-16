Внучка судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала яскраві фото біля басейну

Як повідомляє Politeka.net, Анна Сафрончик-40-річна внучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса. Вона живе в Італії багато років і змогла побудувати успішну модельну і акторську кар'єру. Так, цього разу стильна красуня поділилася в своєму акаунті в Instagram знімками з мамою зробленими біля басейну.

Як видно, Анна відображена в красивій локації, вона лежить на матраці біля басейну серед численних рослин і зелені навколо, поруч з красунею - ненщина постарше, швидше за все її мама. Обидві красуні в купальниках, окулярах від сонця і пляхних капелюхах. Волосся моделі розпущене і розпатлане вітром, а на її обличчі чарівна посмішка.

У підписі до фотографій Сафрончик не написала ні слова, тільки додала хештеги, відповідні знімкам-без фільтрів, літо, любов, милий будинок.

Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки красуні, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації.

"Яка ти красива ❤️", "Вау❤️супер❤️❤️", "Красуні на сонечку😍❤️", "Красива посмішка", " така красива ♪ ", "Красиво 😍", "Яка супер красуня 🔝 🔝 🔝 🔥 🔥 ", "Тебе 🔥 дуже гаряча і сексуальна 🔥 💋 💋 💋 ",- пишуть захоплені шанувальники Анни.

Як відомо, Анна емігрувала до Італії в 13-річному віці разом з мамою Лілією Чапкіс (теж хореографом, як і Григорій Миколайович) і батьком тенором Євгеном Сафрончиком.

Внучка Чапкіса частенько викладає спільні кадри з мамою в Instagram. Відомо, що Лілія викладає хореографію, міцно пустивши коріння в Італії.

Нагадавши, 40-річна внучка Чапкіса в яскравому бікіні показала, як стати королевою пляжу: "прекрасна русалка".

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