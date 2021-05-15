Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав, як проводить час в Одесі

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським виконавцем. І хоч артист робив перерву у творчості до 2019 року, але після повернення його кліпи вже подивилися мільйони українців. Зараз Дантес активно веде соціальні мережі, де показує багато чого цікавого.

Дантес опублікував цього разу відео, в якому розповів, що зараз тусить в Одесі. Красунчик був у футболці, а навколо було чути сміх великої компанії.

"Сталася непередбачена ситуація. Робота пішла просто ось такою чергою з фразою"ах, ми у вас в Івано-Франківську гуляли". Кайф", - розповів Володимир.

На другому фото Дантес сидів сумним, опустивши очі, а в руках тримав чарку з чимось.

"Настрій: вихідні в Одесі", - написав під фотографією Володимир.

Повідомлялося, що співак Dantes (Володимир Гудков) раптово представив нове відео з Катею Багінською.

"Пропоную послухати / подивитися як ми з Катею Багінською можемо вранці грати в прямому ефірі російською радіо. Уявіть що ми на сцені витворяємо. Там, кайф!",- написав під відео Дантес.

Нагадаємо, невідомі кадри з Дорофєєвою і Дантесом опинилися в мережі

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