Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі в молодості була справжнісінькою бунтаркою

У підлітковому віці Джолі виділялася на тлі інших дівчат, адже вважала себе негарною, боялася зайвої ваги і постійно худла. Причому артистка прославилася і непростим характером, адже спробувала звернути увагу вітчима на себе, посварилася з родичами і навіть мамою.

Причому також артистка подумувала про те, щоб відкрити Похоронне бюро і залишитися там. Проте, завдяки запрошенням брата, Джолі стала швидко набирати популярність - її помічали критики, а дрібні ролі, які вона грала, в майбутньому обіцяли успіх, адже нею почали цікавитися.

На фан-акаунті зірки згадали про вельми сміливу і відкритому образі Джолі. Коли вона грала у фільмі "Хакер", їй довелося не тільки перевтілитися повністю, але ще і отказатьмя від довгих аолос. Постригшись під мальча, артистка стала лише привабливішою.

"Приховувати таке не можна, прекрасна" - написав один з фанатів

Тепер шанувальникам цікаво, як виглядає тепер Джолі, яка не показує себе в компанії довгі місяці, що турбує народ.

В цілому, можна помітити, що з віком знаменитість стала спокійніше. Зараз вона мати шістьох дітей, трьох з яких вона народила самостійно. Користувачі мережі постійно згадують яскраві образи Джолі, коли вона була зовсім молода, а її очі були сповнені якоїсь зухвалості.

Щоб уникнути шкідливого впливу ультрафіолету, Енджі завжди користується сонцезахисними засобами. На окрему увагу заслуговує догляд за шкірою губ. Доглядаючи за губами, Джолі регулярно використовує м'який скраб, а потім наносить зволожуючий бальзам з вітаміном Е.

"Супермалышка! Солодка, пристрасна і ніжна", "помру за тебе", О, НЕБО! Це прекрасна жінка, спасибі тобі за неї. Вона ніби ангел. Я люблю тебе, Анджеліна Джолі", " прекрасна дівчина. Моє серце належить їй", - написали користувачі Мережі.

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