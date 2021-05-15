Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала досить популярною співачкою. Красуня стала учасницею групи "ВІА Гра" в її початковому складі. Дівчина пішла з групи тільки через 11 років, коли завагітніла. Зараз артистка активно з'являється на різних шоу і розвиває свій Instagram.

Цього разу красуня опублікувала в соціальних мережах фото, на якому позувала в сукні з декольте. Дівчина залишила волосся розпущеним, а голову трохи відвернула від камери.

"Люблю", - підписала кадр чорним сердечком Надя.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото, адже воно було залишено в сторіс Instagram, де подібних функцій, але так і хочеться додати: "розкішна красуня".

Повідомлялося, що відома українська співачка Надія Мейхер анонсувала свої найближчі концерти.

Цього разу Мейхер запросила поціновувачів її творчості на зустріч.

"З превеликим задоволенням запрошую всіх бажаючих на свій акустичний концерт Feelings, який відбудеться 31 травня в Дніпрі на арт-даху Менора", - звернулася Мейхер до своїх фанатів.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер показала, як виглядала більше 20 років тому

Також Politeka повідомляла, що Лорак після заяви Мейхер про Меладзе різко пішла на зворотну

А ще Politeka писала, що Мейхер публічно обложила Полякову, скандал отримав продовження



