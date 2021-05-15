Олег Винник та його нова партнерка Еліна Іващенко показали відео бекстейджу зйомок перед прем'єрою дуету

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно відомий український виконавець Олег Винник та переможниця "Х-Фактора" Еліна Іващенко презентували спільну пісню "Діаманти". На честь того, що відео на YouTube зібрало вже більше мільйона переглядів, артисти вирішили показати закулісся фотосесії перед прем'єрою. І Олег, і Еліна виклали в соцмережах веселе відео того, що творилося під час зйомок.

На кадрах видно, що Винник і його молода партнерка здорово повеселилися, вони кривлялися, пустували і витончено позували фотографам. Артист також продемонстрував кілька стильних образів, хвалячись перед камерою своїми досконалими формами. А ось Іващенко поводилася скромніше, судячи з відео.

"Діаманти [Backstage]. Мільйон прослуховувань "Діамантів" на YouTube. За три тижні від дня прем'єри треку ми зберегли топові позиції у трендах! Відзначаємо цю подію бекстейджем нашої фотосесії @elina.ivashchenko_official", - підписав відео Винник.

"Олег Винник&Еліна Іващенко» Діаманти" 💎 @olegg.vynnyk. Скільки позитиву залишилося після цієї зйомки. Спасибі кожному хто брав участь у цій фотосесії", - додала Еліна у своєму мікроблозі.

Користувачі тут же почали коментувати відео: "Шалено круто! Ви - найкращі!", "Український Бред Пітт", "Олег, спасибі за відео. Тепер чекаємо серію таких же фото", "Дуже крута фотосесія вийшла", "Обожнюю Винника за його професіоналізм. Все продумано все на вищому рівні в плані шоу ну і звичайно харизма і божественний голос разом дає шалену популярність".

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