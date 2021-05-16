Учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав ніжні фото з новою дівчиною Аліною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український гуморист з "Ліги сміху" і учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак, який нещодавно виклав в мережу романтичні знімки з новою коханою, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу комік показав у своєму мікроблозі кумедне фото, на якому позує в компанії свого конкурента з "Холостячки" Олександра Еллерта, а також відомого танцюриста Влада Ями.

Схоже, хореограф став гостем шоу "Але це не точно", яке знімають рибалка і Еллерт. На новому знімку хлопці зображені, розкинувшись на зручному диванчику, при цьому Влада посадили посередині. Всі троє в стильних прикидах, але Андрій попросив шанувальників розсудити, у кого крутіше кросівки. "Тепер випуски @noetone_tochno будуть не тільки гумористичними, а й танцювальними! Дякую @vladyama_official за майстер-клас! Розсудіть в коментарях, у кого кросівки крутіше?",- підписав кадр гуморист.

Користувачі тут же почали обговорювати нову фотографію зіркових красенів: "Класні", "У всіх кроси вогонь", "Без образ, у Еллерта", "Не знаю хто куди дивився, особисто я на шкарпетки Еллерта", "У Еллерта топ", "У Андрюхи", "Які у вас довгі ноги", "Відкрийте доступ до Переглядів в інші країни".

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