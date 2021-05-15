Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин показав кумедні кадри в компанії двох блондинок

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист і переможець дитячого і дорослого "Голосу країни" Роман Сасанчин часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. У березні цього року молодий виконавець потрапив до лікарні з коронавірусом. Тепер він видужав, а ось його мама і далі проходить лікування і реабілітацію після реанімації.

У той час Рома звернувся до українців через соцмережу з благанням про кошти на лікування мами, і ось нещодавно розповів, що вона вже поправилася і її перевели з реанімації. Весь цей непростий час 19-річного хлопця супроводжувала його кохана дівчина. Сасанчин не раз розповідав шанувальникам, як вона йому допомагала з усім, поки мама в лікарні.

Тепер же все налагодилося, і у своєму мікроблозі в Instagram молодий виконавець запостив кілька кадрів, на яких з'явився в компанії двох дівчат-блондинок. Точніше знімки виклала одна з них, А Рома виклав їх у себе в сторіс. На фото хлопець в джинсах і Вишневій толстовці обіймається з дівчатами. "У нас сьогодні була зірка, це Ромчик, Фіналіст "Голосу країни", - підписала одну з сторіс дівчина. Можна припустити, що співак став учасником якогось заходу, на якому став гостем.

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