Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників новим фото з прогулянки

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. У своєму Instagram зірка часто радує публіку яскравими публікаціями зі свого насиченого життя, і цього разу показала цікаве фото, на якому зображена на прогулянці.

На новому знімку видно, що Надя начебто вийшла з будівлі за її спиною, і виглядає вона незадоволеною і навіть засмученою. Перед камерою зірка з'явилася в багатошаровому темному вбранні - на ній коротке плаття, довга сорочка і шкіряна куртка оверсайз. Завершує образ яскрава зелена сумочка через плече, яка виглядає дуже стильно в поєднанні з нарядом. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж і незадоволене вираз.

У підписі до фотографії Дорофєєва написала: "Серйозно??? У вас немає латте?". Користувачі тут же почали коментувати новий образ співачки, і є ті, кому він сподобався, а є ті, хто не в захваті від її вигляду. "На босяка схожа", "Красуня", "Як завжди, красуня", "Яка красива", "Найкраща", "Класна сумочка", "Для тебе все є", "Приходь в гості, буде лате", "Яка ж ти красива", "Ікона стилю", - пишуть фанати в коментарях.

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