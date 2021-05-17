Співачка і актриса Дженніфер Лопес на прогулянці в новому костюмі показала ідеальну форму

Щоб привернути увагу до себе, Лопес не доводиться влаштовувати скандальні витівки або хвалитися фігурою в одних бікіні. Здивувати підтягнутими і підкачаними формами 51-річна знаменитість може і так, навіть під час прогулянки.

Цього разу зірку зняли під час прогулянки в звичному образі. Якщо на концертах прославлена співачка блищить у відкритих нарядах і прозорих сукнях з камінням, то в реальному житті вона вважає за краще ходити тільки в спортивних костюмах і кросівках зі зручним дизайном.

Наприклад, цього разу Лопес одягла рожеві лосини з високою посадкою, що ідеально підкреслили її сідниці, коротку толстовку, яка зовсім не приховала плоский живіт, і рожевий топ, щоб хоч якось прикрити бюст.

Сонцезахисні окуляри, простий макіяж, зав'язані в хвіст волосся і навушники в руках завершили лук зірки на відпочинку.

"Може ж собі дозволити і не таке" - помічає один з шанувальників співачки.

Нагадаємо, а нещодавно фатальна фотосесія в червоній сукні з Лопес була не менш популярна. Адже частина наряду виявилася навмисно відкинута, щоб можна було побачити форми Дженніфер, яка позувала без білизни, виставляючи напоказ найцікавіше:

"Тобі потрібен мексиканець, знову в пошуку чоловіка; прекрасна самотня дама, приклад для наслідування; прекрасний бог благословить тебе і твою сім'ю; ніякий чоловік не потрібен🔥 Джен обпалює😍; шкодую, що чув про твій розкол з Родом; так що залишайся сильною леді; шокований, почувши сумні новини Дженніфер про тебе і А роді. Він пошкодує! Думаю о тебе. Люблю тебе завжди. Будь сильною, Дженніфер ❤❤", - написали фанати.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес забула про старість, показуючи форми в" дірявій "сукні:" збиває з ніг"

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