Відомий український дизайнер Андре Тан оголосив про розлучення з дружиною та назвав причину

Андре Тан та Аліна Харечко розлучилися після 8 років шлюбу . Про це йдеться на сторінці програми «Зірковий шлях» в Інстаграм.



Зазначається, що пара вже майже рік не живе разом. Причина розриву — дизайнерські амбіції обраниці, через які виникали сварки. Модельєр зауважив — залишив екскоханій все майно та виплачує чималі аліменти.



Андре Тан та Аліна Харченко одружилися в березні 2016 року. У них є 5-річна донька Софію.

Звістку активно коментують у мережі.

«Жах знову чергове розлучення хто наступний?», «Розлучення - показник не з кращих!😢 тепер здивувати можна лише міцним та довгим шлюбом», «Дизайнерські амбіції обраниці??? Причина розлучення? Серйозно??? творчі на всю голову...», «Показуха. Такими діями все знаменитості хочуть привернути до себе увагу. Смішно», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан і телеведуча Катя Осадча, якак чекає дитину, розповіли про свій творчий союз. Разом вони створили колекцію літнього одягу для жінок.

Всі образи створені з еко-матеріалів: органічної бавовни, льону, переробленої цукрової тростини, стебел рису, гілок бананів і ананасового листя. Колір вони обрали білий.

Нагадаємо, що Осадча розкрила секрети "Світського життя": що її пов'язує з Кузьмою і образи Білик.

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