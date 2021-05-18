Тіна дуже різна в своїх кліпах

Відома українська співачка Тіна Кароль здатна здивувати фанатів, просто змінивши імідж в кліпі

Довгий час Тіна не змінювала свої образи, проте дивувала нарядами в кліпах і модних фотосесіях. При цьому артистка трималася однієї манери виконання і тільки в цьому році зважилася показати щось нове. Добіркою з перетвореннями Кароль подеділісь в групі "Фантіна" в Instagram.

Виконавиця в останніх своїх кліпах намагалася максимально відійти від образів хорошої дівчинки, скромниці і страждає по любові жінки. В останніх трьох роботах вона хотіла проявити себе в якості бунтарки і сильної особистості.

Розкидані стільці, зухвалі випади і Спокусливі танці – все це Кароль піднесла після ювілею своєї пісенної кар'єри.

"Наша Гордість! Тіна Кароль. Прийшов її час💥 #Тінакароль #TinaKarol,» - сказано в підписі.

"Краща❤ пишаюся😍 💔; народ, не ображайте Тіну🤨; своя ❤ ️вона унікальна😘 ✨ 🎶; а скільки спогадів за ці часи; неперевершена, сильна, неймовірно талановита, завжди дарує натхнення і мотивацію; ви-приклад того, що немає нічого неможливого!); І нехай тепер "шльопанці" порівняють свої заслуги з заслугами Тіни😂; красуня😍 Королева😍», - відповідають в мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль на початку кар'єри виглядала дуже ефектно, адже експериментувала і шукала себе. Проте, її стиль залишався приблизно однаковим: короткі сукні, джинси, яскраві принти на кофтинках і навіть кілька незвичайних печен з завзятим ритмом.

Якщо зараз Кароль знову змінила образи, почала виконувати пісні в новому напрямку і відійшла від класичних нарядів, то раніше артистка була досить скромною багато років.

Нагадавши, Дан Балан перервав мовчання, розкривши правду про роман з Кароль

А ще Politeka писала, що відомий продюсер жорстко "проїхався" по Тіні Кароль після її заяви

Також Politeka повідомляла, що мама Дана Балана влаштувала Кароль сюрприз, раптово з'явившись на сцені