Відома українська співачка Тіна Кароль здатна здивувати фанатів, просто змінивши імідж в кліпі
Довгий час Тіна не змінювала свої образи, проте дивувала нарядами в кліпах і модних фотосесіях. При цьому артистка трималася однієї манери виконання і тільки в цьому році зважилася показати щось нове. Добіркою з перетвореннями Кароль подеділісь в групі "Фантіна" в Instagram.
Виконавиця в останніх своїх кліпах намагалася максимально відійти від образів хорошої дівчинки, скромниці і страждає по любові жінки. В останніх трьох роботах вона хотіла проявити себе в якості бунтарки і сильної особистості.
Розкидані стільці, зухвалі випади і Спокусливі танці – все це Кароль піднесла після ювілею своєї пісенної кар'єри.
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"Наша Гордість! Тіна Кароль. Прийшов її час💥 #Тінакароль #TinaKarol,» - сказано в підписі.
"Краща❤ пишаюся😍 💔; народ, не ображайте Тіну🤨; своя ❤ ️вона унікальна😘 ✨ 🎶; а скільки спогадів за ці часи; неперевершена, сильна, неймовірно талановита, завжди дарує натхнення і мотивацію; ви-приклад того, що немає нічого неможливого!); І нехай тепер "шльопанці" порівняють свої заслуги з заслугами Тіни😂; красуня😍 Королева😍», - відповідають в мережі.
Нагадаємо, Тіна Кароль на початку кар'єри виглядала дуже ефектно, адже експериментувала і шукала себе. Проте, її стиль залишався приблизно однаковим: короткі сукні, джинси, яскраві принти на кофтинках і навіть кілька незвичайних печен з завзятим ритмом.
Якщо зараз Кароль знову змінила образи, почала виконувати пісні в новому напрямку і відійшла від класичних нарядів, то раніше артистка була досить скромною багато років.
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