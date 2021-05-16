Відома українська Леся Нікітюк показала, як проводить час в Одесі
Травневі свята екс-ведуча "Орла і решки" провела у відпустці в Туреччині. Леся полетіла з групою подружок на затяжний дівич-вечір, де вони повеселилися від душі.
Зараз артистка вже повернулася в Україну, але не припиняє балувати себе. Новим фото розкоші вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає, передає Politeka.net.
"Фільм" Сніданок у заможної Тіффані", - підписала знімок теледіва.
Нікітюк показала знімок, на якому зображена стоїть на столику тарілка з устрицями і ваза з квітами. Також в кадр потрапили ноги телеведучої в модних босоніжках.
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Відзначимо, судячи із зазначеної в пості геолокації, фото було зроблено в Одесі.
Фото активно коментують у мережі.
"Перше правило" заможного сніданку "сфоткати заможний сніданок"," приємного«,» насолоджуйся", "Я не з такої сім'ї, я з...", "Клас", "як і повинно бути", "Не вистачає просекко!😏", "Добре жити не заборониш", "Ох вже ці ніжки", "це ж не Сніданок, не заздрю багатим", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, ще недавно Нікітюк активно ділилася кадрами сонячного відпочинку в Туреччині, демоструя струнку фігуру в різних купальниках.
Нагадаємо, Леся Нікітюк з Туреччини жорстко відповіла українцям про свої заробітки.
А ще Politeka писала, що Нікітюк після гулянь на дівич-вечорі здивувала заявою, українці сторопіли.
Також Politeka повідомляла, що "пузата" Леся Нікітюк в купальнику показала фігуру без фільтрів і фотошопу.