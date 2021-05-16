Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе на зйомках нового фільму
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко стала популярною актрисою, знявшись у десятках картин. Дівчина ще в підлітковому віці покинула Україну, ставши спочатку моделлю, а потім почала грати в кіно. Зараз Ольга активно веде соціальні мережі, де показує свою творчість.
На фото Ольга Куриленко позувала в в кофті і кепці, а також натягнула зверху окуляри. Поруч стояв відомий режисер Джессі в. Джонсон, фахівець з бойовиків. Чоловік обіймав українську красуню і посміхався.
"Це накидка на Білого слона! Мені сподобалося працювати з тобою, дорогий Джессі-ти найкращий! Тепер .... що далі?",- написала Ольга.
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Фанати поставили понад 800 лайків і написали коментарі:
"Відмінні фотографії вас обох", "що далі?", "Такий відмінний режисер. Дайте Джессі ключі від нестримних 4", "не можу дочекатися, щоб побачити Білого слона".
Повідомлялося, що популярна актриса Ольга Куриленко в компанії молодого чоловіка здивувала "квітучим" виглядом.
В цей же раз зірка вирішила похвалитися кадрами з відпочинку з колегою, а також здивувати сяючим виглядом. Поруч з молодим чоловіком актриса виглядала дуже задоволеною, тому Селфі вийшли позитивними.
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