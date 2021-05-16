Популярна співачка Ані Лорак зважилася на належну колаборацію разом зі своїм близьким другом

Лорак вже давно вважається досить популярною виконавицею і заради ефектного виступу влаштовує масштабні концерти з безліччю декорацій, групою підтанцьовкою і незвичайними костюмами. Тим не менш, останнім часом фанати зацікавлені в нових напрямках і багато років просили Лорак звернути увагу на можливість співпраці з іншими колегами.

Найбільше фанати чекали колаборацію від Лорак і її друга – Сергія Лазарєва, з яким їй приписують таємний роман. Після відпочинку на Мальдівах зірка вирішила взятися за довгоочікуване прохання. Причому Сергій, повернувшись з відпустки в Мексиці, зробив теж саме.

Цього разу вони провели вечір у звукозаписній студії. Кароліна позувала в молочному костюмі, хвалячись квітучим виглядом і яскравою засмагою поруч з Лазарєвим. Колеги позували в обнімку.

"Ви ж мої хороші💋 🥰 🥰 🥰дует! Урааа! Ми ще ніколи не були такі близькі до нашої мрії...; дочекалися таки ми.... 👏 ; Кілька секунд ступору і зараз нічого не можу сказати, а тільки писати те, що відчуваю. А відчуваю я себе найщасливішим лазарёнком на планеті», - пишуть фанати.

Нагадаємо, Лорак поїхала з України в Росію, де тепер будує кар'єру і всіляко просуває себе. Раніше співачка показала яскравий кадр із закулісся зйомок на російському телеканалі, куди прийшла в стильному образі.

Як видно, ані зображена на червоній доріжці і стоїть у відповідній позі. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі.

У підписі до фотографії Лорак написала: "Голос — найдосконаліший інструмент. Він здатний наповнювати нас вірою і любов'ю, допомагати переживати неймовірні почуття, проживати особливі життєві етапи".

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