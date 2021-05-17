Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поскаржилася на дискомфорт під час відпочинку в Одесі

26-річна дівчина разом з чоловіком-артистом вирішила прогулятися в Приморському українському місті, проте не все пішло за планом. Своїми враженнями, які виявилися не з кращих, Репяхова поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

«А ми сьогодні з коханим сьогодні проведемо день в Одесі. Вже висувається на прогулянку», - радісно сказала Катя, і показала свій ніжний весняний образ.

Але коли вони на вулицю емоції швидко змінилися.

Репяхова записала нове сторіс, перебуваючи на знаменитій Одеській Дерибасівській вулиці.

"Погуляли ми з Віктором Франковичем хвилин 7 по Одесі. Який висновок? Треба ховатися. Гуляти неможливо. Висновок такий: треба їхати в Європу, де його ніхто не знає. Всі дуже сильно дивляться, нестерпно, чесно", - обурилася Катерина.

"Однією ногою в Європі, а іншою – в ... якось дуже невиховано, негарно, некультурно», - додав від себе Віктор Павлік.

Як відомо, Віктор Павлік і Катерина Репяхова одружилися в 2020 році. А в червні 2021 року на світ повинен з'явитися їх первісток.

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