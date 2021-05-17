Відома українська актриса Ольга Сумська днями зіграла друге весілля, а пізніше поділилася кадрами відпочинку
Після 25-річного шлюбу Ольга Сумська знову вийшла заміж, пише Politeka.net. Зірка отримала пропозицію руки та серця від свого ж чоловіка, співака й актора Віталія Борисюка.
Пара зіграла друге весілля, а пізніше поділилася кадрами спільного відпочинку.
Артистка розмістила відео у своїх сторіс. На кадрах Ольга позувала в яскраво-жовтій сукні. "Молодята" сиділи за столиком.
"А наш романтичний сніданок триває. Віталічку, як настрій у молодят?",- поцікавилася артистка, навівши камеру на чоловіка, який здавався задоволеним.
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Пізніше артистка зайшла в дамську кімнату. На крісло присіла молодша дочка Ольги - Анна, яка гортала журнал.
Далі Сумська дозволила оцінити свій лук, підійшовши до великого дзеркала.
Відео не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, зірку обсипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.
Нагадаємо, артисти Ольга Сумська і Віталій Борисюк перебувають у шлюбі з 1996 року.
Зазначимо, це не перший шлюб Ольги. Раніше вона була одружена з актором Євгеном Паперним, від якого народила свою першу дочку, Антоніну. Стосунки у пари не складалися, тоді зірка вирішила піти до Віталія Борисюка. У другому шлюбі у актриси народилася дочка, Анна. Останній зараз 19 років.
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