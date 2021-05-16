Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала себе вдома

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є успішною німецько-турецькою актрисою, яка стала відомою серед українського глядача завдяки серіалу "Величне століття". Дівчина не тільки зайнята творчістю, а й виховує дочку, а ще веде соціальні мережі, де ділитися з фанатами особистим.

Цього разу Нур опублікувала фотографію, на якій сиділа посеред кімнати. Дівчина була в майці і шортиках. Красуня виставила руку на кадрі, засвітивши на ній невелике тату.

"Ніби ......

Я ходила і говорила, що забула, що забула .........

Тепер я блукаю подивитися, що сталося, що сталося .......

Здається, я згадала!",- написала Нур під фото загадково.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка краса", " Махідевран Султан ... Я багато плакав з вами сьогодні, тому що він бачив 123-124"," вирішуйте інші проблеми при збої системи"," я тебе дуже люблю Нур", " чому турецькі знаменитості після того, як стали мусульманами, не публікують ніяких побажань на честь свята Ейд?", "Скажи, щоб я прийшов наодинці", " 2 людини, яких оточують татуювання на руці? Дуже добре".

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