Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної" та "Спіймати Кайдаша", показав себе на тренуванні

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк став досить відомим українським актором. Красунчик активно знімається в серіалах і кіно, а зараз практично закінчив роботу над третім сезоном "Кріпосної". Не забуває актор і про своє тіло, активно займаючись спортом і демонструючи результати в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Тарас опублікував кадри, на яких був у шортах і майці. Цимбалюк лежав на тренажері, піднімаючи штангу над собою.

На другому фото Тарас вже був без майки, позуючи в роздягальні перред дзеркалом. Цимбалюк знімав себе на телефон, демонструючи підтягнуту фігуру.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже знімки були в сторіс Instagram, але зазвичай зірку не залишають без компліментів: "потужно"

Повідомлялося, що відомий український актор Тарас Цимбалюк показав ексклюзивні кадри зі зйомок.

У себе в сторіс Цимбалюк вирішив показати, як його гримують перед зйомками в «кріпосній». Обличчя його героя у фільмі виявилося понівеченим шрамами, тому перед зйомками акторові наносять складний грим.

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