Телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до українців з надихаючою промовою
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху" в сезоні "Битви титанів", нагадала про те, про що багато хто забуває. Цьому вона присвятила новий пост в Instagram.
"Годину на себе в день, чому його так складно виділити? Начебто, і вільний, але витрачаєш цей час на Підглядання за життям інших або думки про справи і проблеми, про те, як чогось не зробив...Ми так безтурботно обкрадаємо себе... Коли ви останній раз вранці вихідного дня неспішно прогулювалися за кавою, а потім заглядали в квіткову крамницю, щоб порадувати себе маленьким букетом, а потім ловити на собі погляди перехожих)? # посміхніться, люди охоче посміхаються у відповідь", - написала телеведуча.
Також вона показала ніжне відео, на якому зображена з букетом білих хризантем.
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Зазначимо, фоловери Єфросиніної знайшли її слова дуже надихаючими.
"Яка ж Ви, Маша, красива і жіночна«,» Маша, надихнули ❤ ️ 🙏 🌸 гарного дня«," мудрі слова. Простій. Звичайні, але такі мудрі», «красуня Марія❤️красива зовні і всередині», «надихнули мене виділити день для себе і насолоджуватися моментами, які дає нам життя», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Єфросиніна і кравець з "Квартал 95" викликали бурю емоцій своїми перевтіленнями, відео: "Маша в ролі...".
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