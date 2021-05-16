19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин показав, як гуляє з коханою

Роман Сасанчин завоював перемогу на шоу, перебуваючи в команді тренера Тіни Кароль, пише Politeka.net. Зараз він разом з дівчиною живе в квартирі в Києві, яку виграв на шоу.

Кохану Сасанчина звуть Анна, їй 23 роки. Артист часто показує, як проводить час з дівчиною. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Так, в одному з недавніх постів співак показав, як прогулюється з красунею по місту. Пара йшла, тримаючись за руки, а пізніше Роман схопив дівчину на руки й покружляв.

Пара розчулювала своєю ніжністю на публіці.

"Спасибі, що є в моєму житті❤️", - написав автор поста.

Публікація зібрала понад 7000 переглядів і багато коментарів.

"Хороша пара", "Котики такі", " дуже хороша пара😍, безмежного вам щастя, і шаленої любові ...", "Такі красиві", " Ви такі класні👍 👍 👍 любові вам великого і всього самого тільки кращого ❤️❤️ ❤️ люблю вас😘 😘 😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Роман Сасанчин народився 1 квітня 2002 року на Тернопільщині в простій християнській родині Василя та Євдокії.

З дитинства Роман полюбив музику, тому виступає з п'яти років. Перший виступ був у першому класі на першому дзвінку. Хлопець давав концерти, а також грав і співав мамі й татові.

А у 2015 році Сасанчин завоював перемогу на шоу "Голос. Діти".

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