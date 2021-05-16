Відомий ресторатор і суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про маринад для м'яса

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво вже багато років живе в Україні, заробивши велику популярність. Чоловік бере участь в різних ТВ-шоу, а також веде різні соціальні мережі, де ділитися рецептами і кадрами з особистого життя.

Цього разу Ектор опублікував фото, на якому стояв на вулиці у фартусі. Поруч із зіркою можна побачити шаурму, але поговорити Хіменес-Браво вирішив про маринад:

"Сезон пікніків, шашлику і гриль-вечірок почався! Тому я поспішаю поділитися з Вами неймовірним рецептом маринаду для м'яса.

Вам знадобиться:

Кефір 0.5 л

Сильно газована мінеральна вода 0.5 л

Діжонської гірчиці 1 ст. л

Копчена паприка 1/2 ч. л

Сухий часник 1/2 ч. л

Суха цибуля 1/2 ч. л

Сухий імбир 1/2 ч. л

Чорний перець 5 горошин

Запашний перець 5 горошин

Чебрець 2 гілки

Лавровий лист 3 листочка

Сіль 1 ст. л

М'ясо на вибір 1 кг

Маринуйте, готуйте і діліться враженнями зі мною в своїх сторіс", - написав чоловік під фото.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Спасибі велике за рецептик", "Особлива подяка за маринад", "Великий гриль", "Хороших вихідних, але тільки їх мало".

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