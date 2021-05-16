Відомий ресторатор і суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про маринад для м'яса
Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво вже багато років живе в Україні, заробивши велику популярність. Чоловік бере участь в різних ТВ-шоу, а також веде різні соціальні мережі, де ділитися рецептами і кадрами з особистого життя.
Цього разу Ектор опублікував фото, на якому стояв на вулиці у фартусі. Поруч із зіркою можна побачити шаурму, але поговорити Хіменес-Браво вирішив про маринад:
"Сезон пікніків, шашлику і гриль-вечірок почався! Тому я поспішаю поділитися з Вами неймовірним рецептом маринаду для м'яса.
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Вам знадобиться:
Кефір 0.5 л
Сильно газована мінеральна вода 0.5 л
Діжонської гірчиці 1 ст. л
Копчена паприка 1/2 ч. л
Сухий часник 1/2 ч. л
Суха цибуля 1/2 ч. л
Сухий імбир 1/2 ч. л
Чорний перець 5 горошин
Запашний перець 5 горошин
Чебрець 2 гілки
Лавровий лист 3 листочка
Сіль 1 ст. л
М'ясо на вибір 1 кг
Маринуйте, готуйте і діліться враженнями зі мною в своїх сторіс", - написав чоловік під фото.
Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Спасибі велике за рецептик", "Особлива подяка за маринад", "Великий гриль", "Хороших вихідних, але тільки їх мало".
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