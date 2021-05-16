Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і розповіла про прем'єру

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала популярною співачкою, адже ще була в першому складі гурту "ВІА Гра". Дівчина покинула колектив тільки через 11 років, коли завагітніла. А зараз дівчина вирішила зайнятися оперним співом, розповідаючи про своє захоплення в соціальних мережах.

На фото Надя позувала в наряді з декольте і хрестиком на шиї. Красуня дивилася в камеру, демонструючи себе крупним планом.

"Вітаю мій Київський глядачів!!!

У попередньому пості багато з Вас запитували коли буде концерт у Києві.

Але я вас запрошую на свій дебют в опері в ролі КАРМЕН, однойменній оперній постановці Андрія МАСЛАКОВА ( "CARMEN" , George Bizet).

Прем'єра відбудеться :

29,30 червня в Національній Музичній академії ім. П. І. Чайковського . Початок о 19.00", - написала Мейхер.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі:

"А що російських глядачів не вітаєте?", "Вау, яка ви красива!", "Успіхів та удачі!", "Приїжджайте в Москву. Я теж хочу до вас на концерт", " мій ідеал жінки!Захоплююся!!!", "Спасибі. Велике за запрошення" ," яке приголомшливе фото!".

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