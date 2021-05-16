Артистка розповіла про різницю роботи за кордоном і в Україні

Відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала себе після важкої роботи

Актриса вже довго працює в Хорватії, де знімається в серіалі "Тиша", пише Politeka.net.

Красуня розповіла про важкі акторські будні у своїх сторіс в Instagram. Актриса постала без макіяжу, показавши свої синці під очима.

"Привіт, дорогі мої! Показую себе після п'яти нічних змін. У мене в принципі завжди була така проблемка (синці під очима - прим. авт.), але зараз вона максимально видно", - поділилася актриса.

Далі артистка розповіла, що приїхала додому о п'ятій ранку, і через те, що паркомісць не було, їй довелося погано припаркуватися, перекривши кілька машин. Мішина пішла спати, забувши відключити беззвучний режим в телефоні, в результаті її ранок почався в стресі.

"50 пропущених:))) в тому числі поліція", - написала артистка.

"Сьогодні я пів-ранку вибачалася перед усіма, кого перекрила. Ось так почався сьогоднішній день", - розповіла Ксенія.

Також красуня поскаржилася на роботу з хорватами, адже, за її словами, це жорстоко стосовно акторів ставити кілька нічних змін поспіль.

"Ось в цьому плані наші, звичайно, виходить, що піклуються про своїх акторів, адже графіки не такі вбивчі", - розповіла "холостячка".

Однак, навіть попри такий графік, результат вартий того, тому що, Ксенія вже бачила першу робочу змонтовану версію трейлера.

"Я зрозуміла, що це круто! Дуже чекаю", - зізналася красуня.

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