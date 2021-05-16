Відома українська модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна 2018", показала себе в чуттєвому образі

Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь стала дуже популярною українською моделлю після перемоги на конкурсі краси "Міс Україна". Дівчина завдяки цьому розкрутила свій Instagram, де за нею стежать десятки тисяч українців, яких Гузь намагається не розчаровувати.

Цього разу Леоніла здалася в легкій сукні з декольте. Красуня руками задерла знизу наряд, демонструючи чуттєвий образ перед фотографом. Волосся у дівчини залишилися розпущеним.

Фанати поставили майже тисячу лайків під фотографією і написали коментарі:

"Мама Міа", "Боже", "Абсолютно чудова, значна і видовищна", "такий дуже-дуже красивий ангел на Землі", "Божественна", "Охххх, Леоніла".

Повідомлялося, що відома модель Леоніла Гузь поділилася приємними моментами під час відпочинку в жарких країнах.

22-річна Леоніла Гузь-дівчина яскрава і приваблива. Вона активно веде свою сторінку в Instagram, де за її життям стежать майже 100 тисяч передплатників.

Красуня обожнює демонструвати своє тіло без всяких сорому.

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