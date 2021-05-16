Шоу "Холостяк-11", героєм якого став бізнесмен Михайло Заливако, наближається до кінця і скоро буде відомо ім'я переможниці

У минулому випуску "холостяк" представив трьох учасниць - Дашу, Аню і Розалі - своїм близьким, пише Politeka.net. В результаті перша вийшла з проекту, і несподівано Михайло повернув на шоу Юлію "Зайку".

Варто зазначити, що багатьох зацікавило побачення бізнесмена з Анною Богдан. Обидва вечеряли в ресторані з матір'ю і друзями Заливако.

Анна здивувала, розповівши про свої мрії. Красуня зізналася, що хоче трьох дітей, але не має розуміння, як поставити їх на ноги. Крім того, Аня несподівано розповіла, що хоче відзначити весілля в замку в Римі, Франції та Італії. Уривок відео опублікували в Instagram телеканалу, де люди стали активно обговорювати поведінку Анни.

За годину публікація зібрала майже 20 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Дружина друга дуже сподобалася🔥 🔥 🔥. Померкла на її тлі Анна. Хоча сама по собі ефектна молода дівчина. Мрії про замок дуже хороші) амбітні, але її засміяли всі ☺ ️ нехай мріє далі, знайдеться обов'язково її принц. Заради всіх знижувати планку не варто!!", "😂 😂 😂 😂 😂28 років у замку😂 😂 😂 😂 😂 😂. Заради цього напевно розлучилася, щоб виконати мрію весілля в замку😂 😂 😂. Перший чоловік тюлень не виконав бажання. Я думаю ,що від такої мадам він скоріше втік ніж вона від нього", " шукай Богдана намбер ту!!!))) За коханням на проект Вона прийшла, ха!))), "Боже, як гидко дивитися особливо на Анну".

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