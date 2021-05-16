Українська співачка MARUV (Анна Корсун) поділилася сімейним кадром з чоловіком

MARUV впевнена, що такі відносини, як у неї з чоловіком, її діяльності зовсім не заважає, адже незважаючи на те, що чоловік людина не публічна, він має розуміють і хороші відносини з нею. За словами Анни, її навіть не ревнують і Олександр не проти її нарядів.

Цього разу на своєму Селфі з чоловіком Анна забавно позувала в ліфті, а для більшого кокетства навіть грайливо висунула язик. Очевидно, вирушаючи у справах, парочка не забуває балувати і фанатів артистки.

"Він у будь-який момент може сказати, щоб я одягла цю сукню або такі панчохи. Просто, коли ви разом вісім років, то ви вже добре один одного знаєте і впевнені в своїх відносинах. Він іноді навіть провокує, щоб якусь перчинку отримати. Вибирає костюми, які я можу надіти вдома», - розповідала раніше Анна про свою дружину.

Вже давно не секрет, що чоловік молодої співачки є PR-менеджером проекту MARUV, супроводжує її на концертах, підтримує на гастролях і при цьому фактично не бере участі у Світському житті артистки.

Відомо, що Олександр закінчив Харківський Аерокосмічний інститут за спеціальністю «менеджмент».В цілому, зірка рідко ділиться знімками з чоловіком, але іноді в Сторісах показує спільні "затишні" Селфі.

А в одному з останніх постів MARUV показала, як зараз виглядає її коханий.

Красуня позувала в топі з глибоким декольте і міні-спідниці, а її чоловік стояв поруч В коротких брюках і чорній косусі. Примітно, що Олександр пофарбував волосся в білий, насправді він брюнет.

"Баскетболіст і запальничка 😃", " красива пара😍", "відмінно виглядаєте разом, ідеально один одному підходите🌜 💞 🌛", " повага вам і вашим відносинам. Приємно бачити що зберегли любов", " дуже солодка парочка!""ви саме втілення любові і щастя в цьому світі , бережіть свою любов🙏 всі ми неймовірно радіємо за вас💏", - написали користувачі Мережі.

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