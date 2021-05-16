Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав, чим зайнятий на півдні України
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес був ще зіркою"Фабрики зірок". Після цього деякий час співак виступав, а потім зробив довгу паузу у творчості і повернувся на сцену тільки в 2019 році. Зараз красень активно веде соціальні мережі, де публікує цікавий контент.
Дантес цього разу опублікував сторіс, в якому поскаржився на українок:
"Прошу вибачення, а чому ніхто не пише:" Вова, Вова, де ж твоє прекрасне обличчя? Чому так мало сторіс сьогодні з ним?".
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Володимир показав себе на відео, демонструючи природну красу.
На другому сторіс, яке співак репостнув у подруги, красунчик сидів за викладацьким столом, а ззаду можна побачити дошку, на якій був намальований гриб.
"Володимир Дантес читає лекцію про гриби", - підписано було фото.
Відомо, що співак зараз об'їжджає південь України. Він ще вчора був в Одесі, але збирався після відвідати Херсон.
Повідомлялося, що співачка Нада Дорофєєва разом з чоловіком, співаком Dantes раптово постали в новому амплуа.
Українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) разом з чоловіком, співаком Dantes (Володимир Гудков) стали ведучими одного з випусків ювілейного сезону шоу "Орел і решка".
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