Українка Тетяна Брик, яка прославилася після перемоги в шоу "Супер Топ-модель по-українськи" повідомила, що зважилася на кардинальні зміни зовнішності

Зізнання красуня зробила у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Там же вона оприлюднила фотографію, поспішивши запевнити всіх, що на знімку перуку, а в те, що вона зробить із зачіскою, покаже наступного тижня.

За словами Брик, в її житті було два нервових зриву, після яких вона вирішила кардинально поміняти стиль.

«Так вже сталося, що за 2 роки у мене було 2 нервових зриву. Перший був рік тому в Туреччині і після нього я зважилася підстригти каре незважаючи на те, що мене все відмовляли. Другий трапився трохи більше місяця тому і після нього я знову вирішила поміняти стиль і це трапиться вже наступного тижня. Зізнаюся, чесно-дуже хвилююся. Я вирішила відразу написати хлопцям з @bida_hair_project . Саме вони робили всі перевтілення на Супер модель по українськи і саме їм я довіряю.

Як думаєте, що я буду робити з волоссям?",- звернулася до фоловерів Тетяна.

У коментарях люди стали гадати, на які експерименти зважилася модель.

"Наростити волосся? Або блонд вирішила зробити?",

"Налисо?)",

"На фотографії ти мені нагадуєш Міллу Йовович",

"Будеш рыжулькой?😍",

"Пікс?",

"Коротко і темний колір волосся",

"Дуже коротка стрижка", - висловилися в мережі.

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