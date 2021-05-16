Українка Тетяна Брик, яка прославилася після перемоги в шоу "Супер Топ-модель по-українськи" повідомила, що зважилася на кардинальні зміни зовнішності
Зізнання красуня зробила у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Там же вона оприлюднила фотографію, поспішивши запевнити всіх, що на знімку перуку, а в те, що вона зробить із зачіскою, покаже наступного тижня.
За словами Брик, в її житті було два нервових зриву, після яких вона вирішила кардинально поміняти стиль.
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«Так вже сталося, що за 2 роки у мене було 2 нервових зриву. Перший був рік тому в Туреччині і після нього я зважилася підстригти каре незважаючи на те, що мене все відмовляли. Другий трапився трохи більше місяця тому і після нього я знову вирішила поміняти стиль і це трапиться вже наступного тижня. Зізнаюся, чесно-дуже хвилююся. Я вирішила відразу написати хлопцям з @bida_hair_project . Саме вони робили всі перевтілення на Супер модель по українськи і саме їм я довіряю.
Як думаєте, що я буду робити з волоссям?",- звернулася до фоловерів Тетяна.
У коментарях люди стали гадати, на які експерименти зважилася модель.
"Наростити волосся? Або блонд вирішила зробити?",
"Налисо?)",
"На фотографії ти мені нагадуєш Міллу Йовович",
"Будеш рыжулькой?😍",
"Пікс?",
"Коротко і темний колір волосся",
"Дуже коротка стрижка", - висловилися в мережі.
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