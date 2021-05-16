Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка "НеАнгелів", показала себе перед виходом на сцену

Як пише Politeka.net, Слава Камінська та Вікторія Смеюха більше не входять до групи "НеАнгели". Продюсер перехотів займатися артистами і заборонив виступати з офіційними концертами красуням. Але сьогодні, 16 травня, дівчата дають останні концерти в Дніпрі та Києві.

Слава на своїй сторінці в Instagram опублікувала новий пост, лаконічно підписавши: "Київ, ми починаємо".

На фото дівчина була в боді з візерунками, демонструючи ефектні форми, розвернувшись боком. Камінська дивилася вперед, готуючись до виступу.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ми дуже чекаємо!!!!", "А чому не по-українськи?", "Дуже люблю", "Бомба".

Повідомлялося, що відома українська співачка Слава Камінська підігріла інтерес до себе кадром зі зйомок.

Так, цього разу в соціальній мережі на фото Слава показала, як позувала в напівпрозорому мереживному халатику позує на ліжку поруч зі своїм концертним директором Денисом Мережко.

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