Один з найяскравіших учасників шоу "Холостячка", бізнесмен Олексій Тригубенко, заговорив про кохання

Бізнесмен Олексій Тригубенко був фаворитом на шоу "Холостячка", в якому героїнею була актриса Ксенія Мішина, проте та в підсумку вибрала коміка Олександра Еллерта, пише Politeka.net.

Після завершення шоу бізнесмен зізнався, що Мішина "розбила" йому серце, адже у нього були почуття. Все ж бізнесмен побажав щастя парі і "з головою" пішов у роботу. Раніше він заявляв, що не планує ніяких зустрічей, побачень і відносин.

А у своїх недавніх сторіс бізнесмен несподівано заговорив про кохання. Для початку фаворит шоу вирішив поцікавитися у підписників, що для них означає вираз "мова любові", а пізніше сам відповів на це питання.

"Це в першу чергу вчинки, увага, турбота, але також з'явилися ще слова. Я став частіше говорити про те, що відчуваю і тактильність, якої раніше особливо не було", - поділився Тригубенко.

У наступному сторіс учасник "Холостячки" розповів, що зараз слухає романтичну пісню і запропонував вгадати, щоб це значило. У підсумку 91% фоловерів зійшлися на думці, що Тригубенко закохався.

Нагадаємо, Олексій Тригубенко раніше стверджував, що проект допоміг йому зрозуміти дуже важливі речі. Найголовніше, він почав жити "по максимуму" - працювати, відпочивати й любити.

"Реаліті змогло змістити акценти в потрібному напрямку, які змінюють моє життя на краще!"–- підсумував Олексій Тригубенко.

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