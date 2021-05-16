Актриса і співачка Дженніфер Лопес на пляжі в чорних мереживах і блузці вразила зовнішнім виглядом

Відома виконавиця не тільки займається власним косметичним брендом, знімається у фільмі, працює над планом майбутніх концертів і займається сім'єю. Вона також встигає брати участь в модних фотосесіях і виблискує фігурою для модних глянців.

Наприклад, не так давно в мережі згадали, як Лопес відзняла багато матеріалу для глянцевого журналу про моду InStyle. На знімках, які були опубліковані в соціальних мережах, артистка виглядає приголомшливо. Щоб підкреслити особливості фігури співачки, шанувальники також опублікували невеликий ролик, зроблений під час роботи Лопес.

На узбережжі вона позувала в чорній білизні з мереживами і нюдовой сорочці, заправленої в білизні і прикритою ременем. Цей образ фанатів підкорив найбільше. У кадрі 51-річна виконавиця покрутила фігурою, щоб правильно розставити акценти.

Також раніше з'явилося фото, на якому видно, як співачка вбралася в оригінальне плаття з цнотливим закритим верхом, але зате розкутим низом - таких розрізів публіка ще не бачила, вони доходили майже до талії. Таким чином, вся увага на потужні стегна красуні, якими та, звичайно не спокусила хіба що сліпого.

"Просто чудово❤️❤️😍", "мені подобається це плаття", " у неї унікальний стиль, вона вражає❤️","Красива жінка👏", " елегантність - невід'ємна риса Вашої особистості❤️😍", " я уявляю, як ти будеш голою, мені б дуже хотілося... 😍 "- пишуть користувачі.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в крихітному топіку відкинула сором, вип'ятивши форми: "Прекрасно"

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в пікантній позі блиснула своєю гордістю в приспущеній сорочці: "Посля побачення..."