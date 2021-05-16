Дружина ведучого " Холостяка" Григорія Решетника, Христина, поділилася приємними моментами з життя
В Instagram 31-річної дівчини з'явилися знімки, на яких вона зображена на прогулянці зі своїми трьома дітьми. Причому Григорій і Христина Решетник виховують трьох синів: Діму, Ваню і Сашу. Наймолодший народився в листопаді минулого року, йому всього 5 місяців.
"Багатодітна мама на вигулі", - жартівливо підписала знімки Христина.
Щасливе сімейство позували в парку на тлі безлічі тюльпанів. Багатодітна мама для прогулянки вибрала рожеві шорти, білу футболку і картатий жакет. Свій образ вона доповнила зручним взуттям-кедами і сонцезахисними окулярами.
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Старші хлопчики каталися на самокатах, а найменший спав у колясочці.
Фотографував сімейство, по всій видимості, тато. Так як його не було помітно ні на одному з кадрів.
Знимки, як завжди викликали захват у публіки, адже міцна і дружна сім'я – це те, що найбільше люблять глядачі «Холостяка».
"А де тата втратили???",
"Крутий",
"Класні", - пишуть в мережі.
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