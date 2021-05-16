"Холостяк 11" Михайло Заливако, який познайомив учасниць проекту зі своєю мамою, зробив несподіване зізнання

Про це передає Politeka.net з посиланням на Instagram бізнесмена.

На спільному знімку зі своєю мамою Михайло зізнався, що далеко не всіх дівчат знайомив з батьками.

"Для мене знайомство з мамою це щось більше, ніж просто когось привести і сказати" ну ось, Привіт!»🤣

Не всі мої дівчата були з нею знайомі", - написав Заливако.

Також головний герой "Холостяка 11" повідомив, що відкрив для себе щось нове на проекті: він познайомив з мамою чотирьох дівчат, хоча всього в житті, за його словами, у нього їх було три.

«А тут за тиждень відразу чотирьох привів.

Знаю, що мудрість цієї жінки ніколи не дасть мені спокою. Погляд завжди не на, а крізь. І саме тому мені було важливо послухати, що скаже мама і як вона бачить. У будь-якому випадку, жінка жінку завжди розуміє набагато краще. Це з тих випадків, коли дівчина каже «Ні» а за фактом це «так, я просто ламаюся». Знайоме ж, так?😆», - зазначив Заливако.

Шанувальники почали писати компліменти мамі Михайла, проте знайшли такі, хто назвав жінку занадто суворою і злою, а навіть пошкодував фаваритку Дашу.

"Мама важкувата, тисне своєю енергетикою...навіть шкода Дашу стало

Красива і доглянута жінка. Але мені здалася трошки злий🥺 або занадто суворої🧐",

"Ваша мама красуня, справжня графиня 👏 👏 👏 ",

"Виростити такого сина це велика праця🙌 🙌 🙌Міша, у тебе прекрасна мама ❤ ️",

"Вона у вас неймовірна! Учасниці проекту кажуть, що сувора, а як на мене вона розуміє, спокійна, всі питання задавала нормально і потрапляла завжди в точку. Здоров'я вам і вашій мамі🙂♥️",

"Дуже красива мама і молодо виглядає",

"Мама в шоці", - пишуть в мережі.

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