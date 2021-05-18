Актрису та співачку Дженніфер Лопес папараці спіймали при виході зі спортзалу
Публіку здивував зовнішній вигляд 51-річної зірки. Відповідні кадри опубліковані на одній з фан-сторінок Джей Ло в Instagram, передає Politeka.net.
На фото актриса постала разом із охоронцем в оточенні ще кількох людей, які провели її до машини. Дженніфер вибрала зручний і непримітний наряд для заняття спортом, який, скоріше, схожий на домашній. Вона була в розтягнутій білій футболці, яку зав'язала у вузол під грудьми, виставивши напоказ плоди своїх тренувань - практично ідеальний прес. Також на ній були спортивні штани гірчичного кольору і подвійна захисна маска на обличчі. Гулька на голові та великі сонцезахисні окуляри доповнили лук.
"Нові сексуальні фото зі спортзалу😍", - підписав автор поста.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, не всі прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки.
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Нагадаємо, Лопес по-справжньому одержима спортом. Зірка не перестає займатися навіть у власний день народження.
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