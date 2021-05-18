Актрису та співачку Дженніфер Лопес папараці спіймали при виході зі спортзалу

Публіку здивував зовнішній вигляд 51-річної зірки. Відповідні кадри опубліковані на одній з фан-сторінок Джей Ло в Instagram, передає Politeka.net.

На фото актриса постала разом із охоронцем в оточенні ще кількох людей, які провели її до машини. Дженніфер вибрала зручний і непримітний наряд для заняття спортом, який, скоріше, схожий на домашній. Вона була в розтягнутій білій футболці, яку зав'язала у вузол під грудьми, виставивши напоказ плоди своїх тренувань - практично ідеальний прес. Також на ній були спортивні штани гірчичного кольору і подвійна захисна маска на обличчі. Гулька на голові та великі сонцезахисні окуляри доповнили лук.

"Нові сексуальні фото зі спортзалу😍", - підписав автор поста.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, не всі прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки.

"Безглузда подвійна маска 😂 😂"

"Так краще, природна зовні і натуральна краса"

"Хлопець поруч з Джей Ло носить нашийник-кольє. Lol🤣🤣"

"Кому яка справа??? 😂😂😂"



"Зате видно, що накачала"

Нагадаємо, Лопес по-справжньому одержима спортом. Зірка не перестає займатися навіть у власний день народження.

"Іноді, після насиченого або робочого дня, що переходить в ніч, мені хочеться пропустити тренування, але я кажу собі: просто встань і йди в спортзал, це займе всього лише годину", — розповідала співачка в одному з інтерв'ю. Дженніфер тренується три-чотири рази на тиждень, до того ж нескінченно танцює на репетиціях. У зал ж красуня воліє ходити вранці, якщо немає інших важливих справ. Відновитися після посилених тренувань їй допомагають перекушування фруктами з овочами, а морально - відпочинок з дітьми.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес забула про старість, показуючи форми в" дірявій "сукні:" збиває з ніг"

Також Politeka писала, що нестаріюча Дженніфер Лопес вразила видами своїх соковитих округлостей в мікро-бікіні: "і це в 51 рік!"