Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", видала нове одкровення, не побоявшись показати себе без косметики

31-річна зірка, як відомо, ось уже кілька місяців задіяна в зйомках хорватського фільму про торгівлю людьми. Частина матеріалу була відзнята в Хорватії, зараз роботи ведуться в Києві.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Ксенія розповіла про божевільний графік - вже тиждень їй доводиться працювати ночами, передає Politeka.net. Це, на жаль, не кращим чином відбилося на її зовнішності. Мішина показала обличчя крупним планом, змив макіяж. Зірка здивувала виснаженим виглядом, поскаржившись на проблему - темні кола під очима.

"Показую себе після п'яти нічних змін... У мене завжди була така проблема, але зараз вона максимально видна", - повідомила акторка.

Більш того, Ксенія, яка втомилася на зйомках, потрапила ще й в неприємну історію, що теж вплинуло на її зовнішній вигляд.

"Мій ранок сьогодні почався шалено стресово, тому що приїхала додому о п'ятій ранку... звісно, паркомісць не було і припаркувалася я хтозна як, прикривши кілька машин. Залишила свій номер, пішла додому, лягла спати і забула включити телефон на звук... Прокинувшись об 11 ранку, я зрозуміла, що мені капець. Сьогодні пів-ранку вибачалася перед усіма, кого перекрила. 50 пропущених, у тому числі поліція", - розповіла зірка.

До цього Мішина, що захоплюється йогою і медитацією, ділилася з публікою своїми правилами життя. За її словами, світ ставиться до людини так само, як і вона ставиться до себе, і якщо дуже хочеш отримати щось, то спочатку потрібно це віддати.

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