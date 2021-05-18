Взаємини Тіни Кароль та Дана Балан не дають спокою публіці, навіть після гучної заяви останнього
Так, 42-річний молдавський красунчик після декількох років чуток про роман з 36-річною українською артисткою, нарешті, розкрив правду. У себе в Instagram Балан прокоментував слова керівника "Голосу країни" Володимира Завадюка про те, що любовна історія створювалася штучно.
За словами Дана, ніякого обману не було - між ним і Тіною дійсно симпатія. Правда, на цьому, на превелике розчарування їх фанатів, все.
"Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього... те, що ви бачили в ефірах Голосу - це була щира симпатія... а далі люди самі додумували, самі напридумували... і самі вирішили, що був якийсь обман...", - заявив Балан.
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Проте, шанувальники парочки продовжують з ретельністю вишукувати нові "докази" їх романтичного зв'язку. Так на фан-сторінках в Instagram опубліковані нові відеоролики, в яких показані фрагменти минулих сезонів "Голосу країни" з обіймами Кароль і Балана, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз).
На думку користувачів, зірки виглядають настільки природньо, що в гру віриться насилу:
"Ах, як мені подобається цей момент. Можна дивитися і дивитися. І вірте тільки своїм очам і серцю. А тут все так очевидно. Все буде добре❤️"
"💜 хіба можна повірити, що це гра, видно, що коли вони разом, в залі немає нікого, тільки він і вона💜"
"Хоч убийте мене, але це точно не гра 🤷♀️"
"Не вірю, що так можна було зіграти... якщо це все не справжнє, то Тіна і Дан актори від Бога.👏 Навіщо було маму Люду приплітати в це"
"Хочеться вірити, що все ж іскра між ними була, не знаю як зараз, але зіграти так мені здається просто не реально. Ну видно ж же, що обидва літають 🥰 😍"
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