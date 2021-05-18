Відома співачка Тіна Кароль відповіла молдавському Виконавцю Дану Балану після його заяв про відносини
Як передає Politeka.net, Дану Балану і Тіні Кароль приписують роман після проекту "Голос", де вони були суддями два роки. Між ними зав'язалися загадкові стосунки. Пара дозволяла собі кокетувати і фліртувати в прямому ефірі. Більшість шанувальників вважають, що за цими милостями криється щось більше, ніж просто флірт.
Так, після заяви Дана Балана, що у них були виключно дружні стосунки, Тіна Кароль не стала мовчати. Співачка опублікувала у своєму акаунті в Instagram загадкові слова і не сказала, кому їх адресує насправді. Про це можна тільки здогадуватися.
"Ти був вигаданий десь зі згорілих надій, зроблений з попелу. Тепер мене ріжеш при всіх, а я тобі не прощу це, а я не відпущу це, ні", - написала Тіна Кароль в сторіз, опублікувавши своє фото без макіяжу і зачіски, просту і справжню.
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Дан Балан не часто балує моментами свого життя шанувальників в мережі. А коли нещодавно поділився свіжим фото, нагадав фанатам про красиві стосунки з Кароль, за якими вся країна спостерігала на екранах.
Дан Балан раніше заявив, що ніколи не говорив про будь-який зв'язок між ними, крім Дружній.
"Те, що ви бачили в ефірах "голосу", – це була щира симпатія, а далі люди самі додумували, самі напридумували і самі вирішили, що був якийсь обман",-заявив артист.
Тіна Кароль вирішила прокоментувати ситуацію.
"Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати любов неможливо. Ми були щирі і це наша історія. Як буде далі-Це наш secret paradise", - заявила співачка.
Нагадаємо, нещодавно продюсер "1 + 1" Володимир Завадюк заявив, що роман між Тіною і Даном був "створений синтетично" заради рейтингів програми.
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