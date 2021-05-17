Співачка Настя Каменських розбурхала яскравим образом, звернувшись до публіки

Як відомо, 34-річна артистка нещодавно влаштувала собі пригоди, відправившись до Мексики знімати реаліті "Дівчата рулять". Співачка оголосила про успішне "перезавантаження", переглянувши свої життєві цінності та плани на майбутнє.

Повернувшись на батьківщину, у своєму новому пості в Instagram Каменських заговорила про "справжніх жінок", передає Politeka.net. Зокрема, зірку цікавило, що думають про це її фанати.

"Напевно кожен чув словосполучення "справжня жінка". А що воно означає для вас? Якою ви уявляєте таку жінку? Опишіть в коментарях - мені буде цікаво почитати 🖤", - звернулася вона до публіки.

На фото Настя постала в джинсовому топі та чорній міні-спідниці. Дівчина сміливо випнула на одному з кадрів свою п'яту точку.

Користувачі не тягнули з відповіддю, кинувшись коментувати побачене. Деякі відзначили, що Каменських, мовляв, і є справжня жінка, включаючи характер і фігуру з "попою як у Кім" (Кім Кардашьян - американська світська левиця відома своїми широкими стегнами).

"Жінка, яка себе поважає, від неї віє теплом, вона усміхнена, м'яка, добра, відкрита"

"Справжня жінка вірить в любов!"

"Ну яка ж ти красуня❤️"



"Настя, ви ідеально підходите під опис "справжня жінка" ❤️"

"Стереотипи"

"Боже, яка жінка 😍 🔥 уххххх"

"Красива, розумна і трохи тю-тю 😄 👈 😄👈🏻"

"Ти і є справжня жінка, красива, розумна, сексуальна, фігуриста і, важливо, те, що попа як у Кім, адже в наш час, це фішка❤️"

Нагадаємо, Каменських в малиновому бікіні показала розкішне декольте, навіть Нікітюк не встояла: "Настя, тобі говорили...?"

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