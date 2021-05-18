Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, здивував одкровенням, отримавши престижну нагороду

Як відомо, 47-річний співак переміг на музичній премії Yearly Ukrainian National Awards в номінації "Краща пісня іноземною мовою", представивши свій хіт "Make It Rain Champagne". Церемонія нагородження відбулася в Києві 12 травня.

Данилко не стримав емоцій, коментуючи цю подію в програмі "Світське життя", передає Politeka.net. Артист згадав, що вперше виступив з цією піснею півтора року тому на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою". Тоді композиція викликала фурор на глядачів. Більш того, концерт запам'ятався ще одним надзвичайним моментом. У той час, як Сердючка запалювала на сцені, почала народжувати одна з глядачок.

"Скільки років я танцюю, 30 років в цьому році, перший раз дають за пісню, весь час давали то за внесок, то за розвиток, то за оригінальний жанр, то ще за щось... Я її писала для публіки "Євробачення". Всі говорили: "Боже, Сердючка зійшла з розуму, англійською співає!". Вперше заспівала її на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою" - і всі були в шоці, три рази співали, артистів всіх заткнули... Слухай, а в туалеті жінка народила дитину, на приспіві!", - поділився Данилко.

Нагадаємо, у вагітної на 8 місяці жінки на ім'я Тетяна Береговець почалися перейми в розпал заходу. Вона навіть не підозрювала, що поїде із залу не на таксі, а на "швидкій".

Осадча дізналася про подію лише наступного дня від своїх адміністраторів, які допомагали за лаштунками майбутній мамі. Ведуча розшукала породіллю і зустріла її з донькою на виписці.

Жінка розповідала, що квиток їй подарували подружки. Незважаючи на початок пологів досиділа концерт, і вже під час фінального виступу Сердючки поїхала до пологового будинку.

Нагадаємо, що Данилко в образі Сердючки змусив дочку Олени Кравець піти у відрив на танцполі: "очманіти!".

Також Politeka повідомляла, що Данилко в образі Сердючки познущався над мамою, довівши її до крику: "Киньте монетку...".