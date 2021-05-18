Зірка показала, що відбувається у них вдома

Колишня дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка), продюсерка Ірина Горова, показала забави дітей

Потап та Ірина Горова одружилися у 1999 році, передає Politeka.net. Пара виховувала дочку Ірини від першого шлюбу, Наташу, а у 2008-му у подружжя з'явився на світ спільний син Андрій.

Ірина Горова нерідко показує, як проводить час з дітьми. Так, цього разу продюсерка опублікувала кілька сторіс, в яких відображено, як Наташа поводиться з молодшим братом.

На столику вдома можна помітити гру "Монополія", а на кріслах розташувалися Наташа і її мама. Напроти ж під диваном лазив Андрій, в цей час Наташа рахувала послідовно.

"Шістдесят віджимань", - вимовила дівчина, посміхаючись.

"Як сестричка знущається з братика. Ось він намагається дістати покинуту карту", - посміхаючись, вимовила Ірина.

Пізніше мати, сміючись, вимовила: "Цікаво, скільки Андрій буде віджиматися. Наступна серія про те, як він віджимається".

Зазначимо, Наташа Горова завжди приємно висловлюється про матір. У недавньому сторіс дівчина розповіла, що мама для неї джерело мотивації, адже вона постійно вчиться, не боячись виходити із зони комфорту.

"В її голові неймовірна кількість ідей і стратегічно вірних рішень. Неймовірний приклад для гордості й мотивації", - написала Наталя.

Нагадаємо, Наталія Горова і Потап розлучилися у 2014 році, хоча офіційно про розставання вони розповіли тільки через кілька років.

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