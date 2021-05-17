Ось так почався день

Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", без грама косметики розповіла, як почався її ранок

31-річна зірка, вже кілька місяців знімається в хорватському фільмі про торгівлю людьми. Частина матеріалу була відзнята в Хорватії, зараз роботи ведуться в Києві.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Ксенія розповіла про божевільний графік - вже тиждень їй доводиться працювати ночами, передає Politeka.net. Це, на жаль, дуже відбилося на її зовнішності. Мішина показала обличчя крупним планом, змив макіяж, здивувала виснаженим виглядом з темними колами під очима.

Зірка розповіла, як шалено стресово почався її ранок. Приїхавши додому о п'ятій ранку, паркомісць не було і припаркувалася вона, прикривши кілька машин. Залишила свій номер, пішла додому, лягла спати і забула включити телефон на звук...

"Сьогодні я вибачалася перед усіма, кого перекрила. Ось так почався сьогоднішній день", - розповіла актриса.

Мішина показала себе після п'яти нічних змін, знятих з хорватами... Актриса каже, що такі тривалі нічні зйомки - це дуже жорстоко.

Ксенія розповіла, як втомлена після зйомок, потрапила в моторошно неприємну історію, що теж вплинуло на її зовнішній вигляд.

"Прокинувшись об 11 ранку, я зрозуміла, що мені капець. Сьогодні пів-ранку вибачалася перед усіма, кого перекрила. 50 пропущених, у тому числі поліція", - розповіла зірка.

До цього Мішина, захоплюється йогою і медитацією, ділилася з публікою своїми правилами життя. За її словами, світ ставиться до людини так само, як і він ставиться до себе, і якщо дуже хочеш отримати щось, то спочатку потрібно це віддати.

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