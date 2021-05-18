Хлопець часу не втрачає

Переможець "Голосу країни 11" Сергій Лазановський продовжує підкорювати серця красунь зі світу шоубізу

Нещодавно 25-річна висхідна зірка засвітився в компанії співачки Насті Каменських. Судячи з усього, Лазановський разом з нею виступав на одному заході.

Переможець "Голосу країни" знайшов момент, щоб сфотографуватися зі своїм колись кумиром. Фото Сергій опублікував у своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши теплим зізнанням, передає Politeka.net.

"Зловив @kamenskux 😍 хто раптом не знав, то це любов моєї юності🙈❤️", - розкрив Лазановський свої почуття.

Крім того, артист зняв виступ колеги, поділившись кадрами в "сторіз".

До цього "гарячий" хлопець зізнавався в коханні Наді Дорофєєвій - саме під її тренерством йому вдалося виграти в шоу.

«Я хочу зараз зізнатися в коханні людині, яка зіграла важливу роль у цій перемозі. Віра була, любов була, є і буде. І залишається ще надія. Надя Дорофєєва, безмежно тебе люблю", - заявляв Лазановський незадовго після фіналу "Голосу країни".

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене. Багато хто почав турбуватися за Потапа - чоловіка Каменських і продюсера Дорофєєвої, мовляв, молодий суперник наступає на п'яти:

"Спочатку Дорофєєва, тепер Каменських. Думаю там Потап трохи запереживав. Тільки Андраде не чіпай 😂"

"Ох і красиві 😍 🔥 "

"Молодчинка!!!!👏"

"Коли дует?"

"У мене в однієї таке питання, шо вони роблять вночі в вода клаб ?? 😂"

"Лазановський, ви вмієте робити компліменти. Натякати, що жінка "трохи стара" не варто було 😢 😮 😢"

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" Лазановський розбурхав публічним фліртом з Нікітюк:»у мене була розмова...".

Як повідомляла Politeka, Каменських в малиновому бікіні показала розкішне декольте, навіть Нікітюк не встояла: "Настя, тобі говорили...?"