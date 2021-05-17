У російському шоу-бізнесі набирає обертів скандал через харасмент

Як повідомляє Politeka.net, після резонансного інтерв'ю Ані Лорак, в якому вона зізналася, що Костянтин Меладзе пропонував їй непристойності в обмін на успішну кар'єру, інші зірки почали розповідати про свій неприємний досвід з цим продюсером. Так, на підтримку Лорак виступила українська співачка Оля Полякова, яка заявила, що теж отримувала подібні натяки від Меладзе.

Тим часом висловилася щодо домагань Костянтина Меладзе і колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Найник. Жінка заявила, що близько 20 років тому, коли вона стала учасницею колективу, який продюсував Меладзе, він теж виявляв до неї "симпатію", через яку вона потім змушена була піти з групи.

За словами Тетяни, Костянтин дозволяв собі давати волю рукам і натякав на інтимні стосунки. Співачка згадала, що якось раз після виступу продюсер викликав її до себе і почав висловлювати претензії з приводу її нібито поганих танців. "Він бере і садить мене на коліна. Цілуватися не ліз. Відразу взяв за нижню частину стегна. Я сиджу, мене скукожило, не рухаюся. Руки його сильніше стискають. Руки його ходили по мені", - розповіла Найник.

За словами дівчини, Меладзе не здатний на насильство, але натяки від нього на інтим вона отримувала не раз. А коли він зрозумів, що нічого не буде влаштував молодій співачці цькування, через що вона незабаром пішла з групи "ВІА Гра".

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