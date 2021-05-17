19-річний переможець вокальних шоу " Голос. Діти " і " Голос країни-10" Роман Сасанчин з коханою дали волю почуттям прямо на вулиці

Роман Сасанчин завоював перемогу на шоу в 2015 році, перебуваючи в команді тренера Тіни Кароль, пише Politeka.net. Зараз разом з коханою дівчиною пара живе в квартирі в Києві, яку молодоц Виконавець виграв на шоу.

Дівчину Сасанчина звуть Анна, їй 23 роки. Артист часто ділиться фото і відео спільного проведення часу. Так, в одному з недавніх постів співак показав, романтичну прогулянку з красунею по місту. Пара дуріє, обіймаючись. А на одному фото Анна застрибнула Роману на руки.

"Де є любов, там є життя… ❤ ️ ",- написав автор поста спрвоціровав багато емоцій в коментарях.

Публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Красива пара", " красиві і щасливі! Удачі вам! ❤️❤️❤️" "Дуже гарні та милі. Щастя вам😍😍❤️❤️🔥🔥", "Такі милі😍 😍 😍", " щастя радості та міцного здоров'я Хай вас Бог благословити дуже дуже рясно і хай у Вашому житті буде все прекрасно", " Найкращі❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌 ", - написали користувачі Мережі.

Нещодавно злягла з важкою хворобою його мама. Тоді через соцмережу хлопець звернувся до українців за допомогою, зізнавшись, що грошей на лікування не вистачає. Зараз жінці вже набагато краще.

Нагадаємо, 19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин з коханою дали волю почуттям прямо на вулиці: відео.

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