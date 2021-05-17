Відома українська співачка Оля Полякова здивувала зміною образу

Як пише Politeka.net, Оля Полякова стала дуже популярною співачкою серед українців. Красуню особливо запам'ятали по хітам "Шльопанці" і "Королева ночі". Зараз співачка вирішила змінити образ і вийшла насолодитися навесні, опублікувавши фото в Instagram.

На кадрі Оля була в жовтому костюмі, сівши на галявині серед кульбаб. Красуня посміхалася, а на голову одягла вінок з квітів.

"Я люблю весну", - написала Оля.

"Я люблю тебе, а ти?",- написала відразу Маша Єфросиніна.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Які красиві фотки", " Здрастуйте. Як вам йде жовтий колір", " класний образ Оля, вам йде!!!", "Не відрізнити від дочки, зовсім юна на цих фото", "Кульбаба ти наша", " чудово! Дуже красиво і свіжо. Люблю весну", " Вауууу, дуже красиві фото. Особисто я обожнюю весну, коли все цвіте і пахне", " ви і є весна! Дівчина-весна. Я також просто обожнюю весну, я кайфую від кожної травинки і квіточки".

Повідомлялося, що співачка Оля Полякова показала на камеру ніжності зі старшою донькою Машею, що стало приводом для баталій в мережі.

Так, Оля поділилася пляжними кадрами у своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала з 16-річною Машею в однакових чорних монокіні з прозорими вставками на грудях.

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