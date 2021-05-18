Шоу "Холостяк-11", героєм якого став бізнесмен Михайло Заливако, наближається до кінця, і ситуація на проекті стає все напруженішою

У минулому випуску "холостяк" представив трьох учасниць - Дашу, Аню і Розалі-своїм близьким, пише Politeka.net. Після цього Михайло відмовив Даші. На думку "холостяка", Дарина Ставнича була занадто закритою, вибудувавши бар'єр між ними.

При цьому, після того, як" холостяк "прогнав Дашу, він повернув на шоу Юлію "Зайку".

Такий хід став великою несподіванкою і для самих учасниць.

Колишня дружина Андрія Богдана Ганна прокоментувала ситуацію.

"Було у мене якесь передчуття, ніби затишшя перед бурею. Міша поводився не так як завжди, після церемонії дуже швидко пішов, здалося, що він поспішав... а такі дії йому властиві (як пам'ятаєте, кілька тижнів тому, він вже так поспішав з побачення з Розалі, щоб зустрітися зі мною)», - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Анна додала, що не проти повернення Юлії на проект, якщо це допоможе «холостяку розібратися в своїх почуттях.

«Наостанок скажу одне, якщо Міші потрібно таким способом розібратися в своїх почуттях, то нехай буде так... Якщо Міша не впевнений на 100% в почуттях до мене, вже краще мене відкине, ніж вибере з сумнівом. Я так не хочу. Я тільки хочу, щоб Міша розібрався в своїх почуттях і нарешті прийняв рішення всередині себе»,-висловилася дівчина.

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